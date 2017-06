in foto: Operazione di polizia a Orlando, Florida (Twitter).

Un uomo armato ha ucciso quattro persone in un'azienda italiana di Orlando, Florida, negli Stati Uniti, prima di togliersi la vita. Lo rende noto la Cnn, citando fonti della polizia locale. Sarebbero 7 i feriti e almeno 5 le vittime, tre uomini e una donna. Tra di loro anche il killer, un 45enne, che ha infine aperto il grilletto contro sé stesso. La sparatoria, secondo le prime notizie, sarebbe avvenuta intorno alle otto del mattino, ora locale, non lontano dalla sede della Full Sail University, a Forsythe Road, in un'area alla periferia nordovest della città di proprietà della società Gerber Collision and Class , specializzata in lavori di carrozzeria e riparazioni auto.

L'intera area è stata isolata. Il killer, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un impiegato della stessa azienda teatro della sparatoria. Lo sceriffo di Orange County, intanto, farà il punto una volta che la situazione sarà completamente stabilizzata. L'evento non è comunque collegato al terrorismo, secondo le autorità. Una delle dipendenti, Sheila McIntyre, presente all'aggressione armata, avrebbe detto alla sorella via telefono mentre era in bagno: "Il mio capo è morto, il mio capo è morto".

Soltanto la prossima settimana, sempre a Orlando, si dovrebbe celebrare il primo anniversario dell'attentato al Pulse, famoso locale gay della città, dove persero la vita almeno 50 persone per mano del terrorista Omar Mateen, rivendicato dall'Isis.