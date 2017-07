In un night club di Little Rock, in Arkansas, Stati Uniti, è scoppiata un'improvvisa sparatoria che ha prodotto, stando a notizie ufficiali, almeno 17 feriti. Al momento non è ancora nota la dinamica dei fatti, ma stando alle prime informazioni diramate dalle forze dell'ordine intervenute sul post, non si tratterebbe di terrorismo, ma di una lite degenerata. La lite si sarebbe scatenata al Power Lounge di Little Rock verso le 2.30 di notte (ora locale) proprio mentre andava in scena un'esibizione musicale. Alcuni testimoni hanno raccontato di un caos scatenatosi all'improvviso, che ha portato numerosi avventori a fuggire all'esterno del night club. Un altro testimone ha raccontato di aver udito circa 20 colpi d'arma da fuoco. Sarebbe quindi almeno 17 le persone rimaste ferite nella sparatoria, che però fortunatamente non ha provocato morti. Su Twitter sono presenti alcune testimonianze video girate dai clienti in fuga. Tra le vittime raggiunte dagli spari ci sarebbe anche un ragazzino di 16 anni.