I media americani riportano la notizia di una sparatoria avvenuta nei pressi di una sede Ups a San Francisco, in California. Ci sarebbero vittime e feriti. Ad aprire il fuoco, stando alle primissime informazioni trapelate, sarebbe stato un dipendente. Alcuni media parlano di gente in fuga che urlava. Per il momento la polizia di San Francisco, che ha confermato la sparatoria senza fornire altri dettagli, ha invitato la cittadinanza a evitare l’area. L’edificio dello United Postal Service preso di mira si trova nel quartiere di Potrero Hill, tra la 17th Street e San Bruno Avenue. Secondo un primo bilancio fornito dai media locali le vittime della sparatoria sarebbero almeno due e cinque i feriti.

L'aggressore è stato arrestato – Il sospetto aggressore sarebbe stato neutralizzato dalla polizia. Avrebbe fatto fuoco al terzo piano dell'edificio che ospita la Ups. Secondo la radio KCBS, sarebbe un autista della UPS e sarebbe stato trasportato in ospedale perché ferito dalla polizia.