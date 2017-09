Una sparatoria si è verificata nella giornata di domenica 24 settembre nel Tennessee, in una chiesa nei pressi di Nashville, la Burnett Chapel Church of Christ. Una donna è rimasta uccisa e almeno altre sei persone – tre uomini e tre donne – sono state portate in ospedale per delle ferite. È rimasto ferito anche l’uomo accusato di aver aperto il fuoco nella chiesa: si tratta, secondo quanto ha fatto sapere la polizia di Nashville, di Emanuel Kidega Samson, un venticinquenne originario del Sudan arrivato in America nel 1996. Secondo quanto riportato dal alcuni media statunitensi, l’uomo avrebbe fatto irruzione nella cappella con due pistole mentre indossava una maschera da clown. Questo ultimo dettaglio non è stato però confermato dalla polizia, che ha parlato genericamente di una maschera.

La vittima aveva 39 anni: è stata colpita nel parcheggio mentre tentava di raggiungere la sua auto – Dopo le cure del caso in ospedale, l’aggressore è stato trasportato in carcere con le accuse di omicidio e tentato omicidio. La donna rimasta uccisa, scrivono i media statunitensi, si chiamava Melanie Smith e aveva trentanove anni. È stata colpita a morte nel parcheggio della chiesa, che lei frequentava, mentre tentava di raggiungere la sua auto. Poi, dopo averle sparato, l’aggressore sarebbe entrato in chiesa e avrebbe aperto il fuoco anche all’interno della struttura durante la messa.