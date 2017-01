Momenti di paura e allarme generale poco fa all'aeroporto di Fort Lauderdale, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, a causa di una sparatoria avvenuta all'interno del'area dell'importante scalo aereo americano. Secondo le prime informazioni riferite dia media locali, un uomo armato avrebbe aperto improvvisamente il fuoco su un gruppo di passeggeri appena sbarcati facendo scattare il panico tra i presenti e l'allarme tra le forse di sicurezza. A terra sarebbero rimaste una decina di persone ferite e un morto.

Al momento non si conoscono i dettagli precisi dell'accaduto ma per i media locali la sparatoria avrebbe riguardato il Terminal 2 dello scalo aeroportuale, probabilmente nell'area del ritiro bagagli. L'intera zona sarebbe stata evacuata dalla polizia che avrebbe catturato un uomo ritenuto l'autore della sparatoria. Tra i primi a riferire della sparatoria in corso all'aeroporto di Fort Lauderdale, attraverso twitter, è stato Ari Fleischer, ex portavoce della Casa Bianca per il presidente George W. Bush, che ha parlato di spari e persone in fuga.

Come mostrano alcune immagini diffuse dai media locali, in effetti centinaia di passeggeri e addetti infatti hanno lasciato l'area correndo verso l'esterno e la zona è stata circondata dalle forze dell'ordine. Lo stesso Fleischer successivamente però ha spiegato anche che la polizia ha catturato un uomo e che a nessuno è stato permesso di lasciare lo scalo. Dallo scalo di Fort Lauderdale-Hollywood Airport hanao speigato che l'area interessata e il terminal 2 e che tutte le operazioni sono state momentaneamente sospese.