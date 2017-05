Otto persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta sabato notte in una contea rurale del Mississippi, nel sud degli Stati Uniti. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, a sparare sarebbe stato un uomo di trentacinque anni, poi fermato dalle forze dell’ordine. Si tratta di William Cory Godbolt, già noto alle forze dell'ordine per essere stato più volte arrestato per reati che vanno dalla rapina a mano armata a violenze fino a guida pericolosa. Le otto vittime, da quanto è emerso, sono state uccise nel corso di tre diverse sparatorie avvenute nelle località di Brookhaven e Bogue Chitto. Tra di loro c’è anche il vicesceriffo della contea di Lincoln. Non sono ancora del tutto chiari i motivi della strage, ma quello che trapela pare che all’origine della sparatoria ci sia stato un litigio familiare tra il sospetto e l’ex moglie. Godbolt dopo l’arresto avrebbe detto che era sua intenzione suicidarsi ma che era rimasto senza munizioni. “Non merito di vivere dopo quello che ho fatto”, sarebbero state le prime parole del presunto killer.

Le parole del governatore dopo la strage – Il governatore repubblicano Phil Bryant ha rilasciato una dichiarazione dopo la sparatoria di sabato notte in cui ha chiesto a tutti di pregare per le vittime. Ha inoltre sottolineato il “sacrificio” fatto dagli ufficiali di polizia per proteggere e servire le proprie comunità. “Ogni giorno, gli uomini e le donne che indossano il distintivo fanno sacrifici per proteggere e servire le loro comunità. Troppo spesso perdiamo qualcuno dei nostri migliori agenti. Ringrazio le forze dell’ordine coinvolte per il loro duro lavoro”, ha detto Bryant.