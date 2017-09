Si è gettato tra le fiamme durante la cerimonia di chiusura del Burning Man – il celebre e bizzarro festival che si tiene nel deserto del Nevada dal 1991 – in cui viene bruciata un’alta struttura di legno a forma di uomo, detta appunto The Man. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco ma è morto poco dopo a causa delle ustioni nell’ospedale di UC Davis in California. Sembra che abbia deciso di buttarsi nel fuoco per “purificarsi” e “rinascere”.

Al festival, che si conclude oggi, hanno partecipato quasi 70 mila persone. Burning Man è nato come un festival contro-culturale, frequentato soprattutto da "figli dei fiori" e appassionati di tecnologia che si incontravano, in camper e in tenda, per progettare una nuova città e società ideale e autosufficiente, in cui esploravano liberamente droghe e sesso e immaginavano un nuovo modo di vivere. Dopo aver realizzato un altissimo uomo di legno, insieme ad altre invenzioni e strambe opere artistiche, gli davano fuoco poi tornavano alle loro vite, smantellando la città che avevano temporaneamente costruito. Negli anni è diventato un evento sempre più alla moda, frequentato da gente ricca e attori famosi, che a volta arrivano con jet privati e si servono di camper di lusso.