in foto: Mary Beth Haglin.

Il suo rapporto speciale con un alunno le era già costato caro nei mesi scorsi, quando tutto il mondo venne a conoscenza dello scandalo: Mary Beth Haglin, 24enne supplente alla Washington High School di Cedar Rapids, Iowa, Stati Uniti, aveva dovuto lasciare il suo lavoro e riciclarsi come ballerina di lap dance per aver avuto una relazione intima con un suo alunno 17enne. Oggi, per lei una nuova doccia fredda: dovrà restare in carcere per almeno un anno, stando alla decisione dei giudici che l'hanno condannata per sfruttamento sessuale di minore, come riporta il quotidiano inglese Metro. Tuttavia, dietro le sbarre resterà soltanto 90 giorni, mentre il resto dalla pena sarà sospeso con la condizionale.

La professoressa si era consegnata alla polizia statunitense lo scorso luglio dopo le accuse mosse da alcuni alunni circa una sua relazione con un 17enne. "Per sei mesi abbiamo fatto sesso tutti i giorni e ovunque – ha poi dichiarato davanti alla corte che doveva giudicarla -: nella mia auto, nella sua, a casa mia e nella casa dei suoi genitori. Volevo interrompere la relazione, ma lui mi minacciò di dire tutto e così è stato". Anche se per lei si trattava di vero amore, sottolineando il fatto di essere lei la vittima, sedotta e abbandonata dal ragazzo, i giudici non sono stati dello stesso avviso.