Una giovane insegnante americana di ventiquattro anni, Loryn Barclay del Missouri, è finita in manette perché accusata di aver fatto sesso con un ragazzino di diciassette anni, studente in una scuola in cui lei ha lavorato come supplente. L’insegnante avrebbe ammesso di aver fatto sesso orale con l'adolescente nella sua auto e a casa sua in più occasioni, nel periodo compreso tra novembre 2016 e gennaio 2017. In quel periodo la donna lavorava come supplente presso la Monett High School nella Contea di Lawrence. La ventiquattrenne, da quanto è emerso, era stata assunta in autunno come supplente e a gennaio era diventata assistente di un insegnante.

La professoressa ha ammesso il rapporto "inappropriato" col suo studente – È stata arrestata dopo la “soffiata” di un poliziotto che lavora nella sua stessa scuola e che avrebbe scoperto la relazione tra la professoressa e uno dei suoi studenti. Quindi l’insegnante – che ha poi parlato di una relazione "inappropriata" – è stata subito licenziata dalla scuola e ora deve rispondere di sei capi d’accusa. Barclay è stata rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di 25000 dollari e la prossima apparizione in tribunale è prevista il 24 luglio.