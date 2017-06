in foto: Jasmin Abuslin (Celeste Guap).

Jasmin Abuslin aveva appena 16 anni quando è stata pagata per fare sesso con un poliziotto. La giovane era una prostituta che lavorava con lo pseudonimo di Oakland ad Oakland, in California, e che negli anni ha mantenuto rapporti professionali con alcuni ufficiali della polizia con prestazioni sessuali che potevano svolgersi anche nelle auto delle forze dell'ordine. Gli agenti informavano Abuslin sui luoghi in cui sarebbero avvenute le retate, in modo tale che la prostituta non corresse il rischio di essere arrestata. Anche quando la giovane non era più una prostituta, gli ufficiali le pagavano una stanza d'albergo, ponendo così le basi per quella che John Burris, l'avvocato di Abuslin, ha definito "una schiavitù moderna".

Il caso arriva ad una svolta nel 2015, quando uno degli agenti accusati, Brendan O’Brien, si toglie la vita. Prima del suicidio l'uomo lascia sufficienti informazioni per estendere il campo di indagine e il numero dei sospettati. Nel frattempo anche la politica si occupa del caso, con la consigliera dell'Oakland, Rebecca Caplan, che avverte: "È il momento di far pagare il risarcimento per consentire a questa giovane donna di continuare la sua vita e la sua guarigione, ma anche per Oakland di migliorare e cambiare la sua cultura all'interno del Dipartimento di polizia e di reclutare e addestrare i nostri ufficiali". Dopo anni dall'apertura del caso, la sentenza: gli oltre 20 ufficiali coinvolti nello scandalo sessuale dovranno pagare un risarcimento di un milione di dollari a Jasmin Abuslin.