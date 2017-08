Di storie legate alle fughe dal carcere ce ne sono tante e anche di originali, ma quella avvenuta nei giorni scorsi e che vede protagonisti un gruppo di detenuti statunitensi ha qualcosa di molto particolare. I reclusi infatti questa volta sono riusciti ad evadere dalle loro celle senza usare armi o grimaldelli e senza nemmeno scavare tunnel sotterranei. Hanno usato semplicemente del burro d'arachidi, ingannando una ignara guardia e facendosi così aprire tranquillamente la porta del penitenziario.

Protagonisti dell'evasione, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, sono dodici reclusi del carcere della contea di Walker, nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti. L'idea dietro la fuga è stata molto semplice ma geniale: per mandare in confusione il nuovo secondino, ancora inesperto, hanno modificato i numeri di alcune porte facendogli aprire quella di uscita per sbaglio.

Per settimane infatti i detenuti hanno conservato il burro di arachidi dei loro panini e infine lo hanno usato per alterare il numero di riconoscimento di una porta che portava verso l’esterno, in modo che sembrasse la normale porta che da accesso alle celle. A questo punto uno di loro ha chiesto che gli venisse aperta la porta con il numero alterato, facendo credere di voler rientrare in cella: ma una volta aperta, da quella porta in 12 sono riusciti a darsi alla fuga scavalcato poi le reti di recinzione.

Per loro, però, la fuga è durata molto poco. La polizia ha subito scatenato una caccia all'uomo in tutta l'area e 11 dei 12 evasi infatti sono stati catturati quasi subito, anche grazie alle segnalazioni degli abitanti della zona. Il dodicesimo infine è stato preso martedì dopo un inseguimento a quasi 100 chilometri di distanza dal carcere. "Cambiare i numeri delle porte con burro di arachidi può sembrare una pazzia, ma d'altra parte quei tipi sono pazzi e astuti come volpi. Sono criminali che passano tutto il tempo a pensare come fare per fuggire" ha spiegato lo sceriffo James Underwood.