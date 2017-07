La società americana Bestherbs Coffee LLC ha emesso un richiamo volontario del suo caffè Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee dopo il Food and Drug Administration (FDA) dopo aver scoperto che contiene carbodenafil demetil, simile al sildenafil, ovvero la sostanza presente nel farmaco per il trattamento della disfunzione erettile. Meglio noto come Viagra. In realtà quello che veniva commercializzato dall’azienda con sede a Dallas era tutt’altro che caffè. Bensì una bevanda contenente una sostanza che ha un principio attivo simile alla ‘pillola blu’ che promette di migliorare le prestazioni sessuali maschili.

Caffè o Viagra?

Finché è stato sul mercato, ha goduto di un enorme successo. Alcuni clienti, dopo averne scoperto quasi inconsapevolmente i “benefici” di una di queste tazzine di caffè, ne compravano a dosi massicce per aiutarli nelle loro prestazioni in camera da letto. Tuttavia, un portavoce del FDA, Lyndsay Meyer, ha riferito che il prodotto non dovrebbe funzionare come il Viagra.

Pericoloso per chi soffre di colesterolo e pressione alteriosa.

La Food and Drug Administration ha rivelato che l'elemento sotto accusa, il desmethyl carbodenafi, rischia di avere effetti indesiderati specialmente nei soggetti che presentano patologie per cui è necessaria la cura terapeutica con l'assunzione di medicinali come colesterolo, la pressione arteriosa e altre patologie cardiache Inoltre, indicava anche che la bibita poteva essere pericolosa per i soggetti intolleranti al latte. Per questo motivo l'azienda ha chiesto di restituire ai consumatori la bevanda, distribuita in tutto il territorio statunitense e venduta anche online, impegnandosi a rimborsare non solo il costo del prodotto, ma anche le spese di spedizione sostenute.