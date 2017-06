Una ex reginetta di bellezza, Margaret Ann Garza, 31 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Round Rock, in Texas. La polizia è stata chiamata alle 6.31 del 30 maggio da alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la ragazza: quando gli agenti hanno fatto irruzione nel suo appartamento di Mathers Mill Trail, la 31enne era già cadavere. Sulla sua misteriosa morte è stata aperta un'inchiesta e le forze dell'ordine hanno preferito non rilasciare ulteriori dettagli sul decesso.

Margaret Ann Garza era stata incoronata Miss Texas Belleza Latina nel 2007 e Belleza Latina International nel 2008. Inoltre, era apparsa in numero di pubblicità televisive e sui giornali. Da anni aveva intrapreso la sua carriera come attrice nelle serie televisive “The Son” e “Mercury Plains” e aveva prestato il suo volto per diverse pubblicità. Ultimamente aveva recitato nel film “Pizza Joint”. “Era una professionista motivata che credeva nell'autodisciplina e nel duro lavoro – si legge nel suo necrologio – Margaret apprezzava le cose semplici della vita e ne riconosceva il valore. Tutto quello che di positivo le capitava valeva oro per lei. Era bella e intelligente, ma non conosceva presunzione. La sua umiltà e la sua perseveranza erano riconosciute da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla”. I suoi funerali si terranno sabato alle 9.30 alla St. Patrick Catholic Church.