in foto: Tara Grinstead (Facebook).

Era il 22 ottobre 2005 quando Tara Grinstead, ex reginetta di bellezza e insegnante di storia alla Irwin County High School, in Georgia, Stati Uniti, fu vista l'ultima volta prima di scomparire nel nulla. La sua famiglia aveva denunciato il fatto due giorni dopo, non avendo più notizie della donna, che all'epoca aveva 31 anni. Oggi, dopo undici anni di ricerche e indagini, supportate da tutta la comunità di Ocilla, paese di poco più di tremila abitanti a sud di Atlanta, dove la docente risiedeva, è arrivata la svolta.

Il Georgia Bureau of Investigation ha infatti annunciato di aver arrestato con l'accusa di omicidio Ryan Alexander Duke, 33 anni, ex alunno della scuola dove Tara insegnava. Stando ad una prima ricostruzione fornita dagli agenti, l'assassino fece irruzione nella casa della donna per derubarla e ucciderla. Poi ne avrebbe nascosto il corpo e ripulito il luogo del delitto per non lasciare alcuna traccia. Al momento, però, i resti della professoressa non sono ancora stati ritrovati ed anche il movente resta avvolto nel mistero. "Duke non è mai stato nel nostro radar – ha detto alla stampa locale l'investigatore J.T. Ricketson -. Abbiamo ricevuto una soffiata per arrivare alla verità".

La scomparsa di Tara Grinstead aveva molto turbato la piccola comunità di Ocilla. La donna era andata a pranzo con alcuni amici ed era rientrata in casa, come sempre. Poi il silenzio. Dopo due giorni, non essendosi presentata al lavoro, la famiglia, preoccupata, aveva allertato la polizia. Ma gli agenti non avevano trovato segni di effrazione nel suo appartamento, che anzi appariva in perfetto ordine. In casa c'erano ancora i suoi animali domestici e la macchina era parcheggiata nel viale di fronte. Ma nessuno si è mai rassegnato all'idea che la ex reginetta di bellezza fosse morta, anche se con il passare del tempo le speranze diminuivano sempre di più. Ora, invece, il suo assassino potrebbe avere un volto e un nome. "Tante persone sono state ferite da quello che è successo ormai 11 anni fa – ha dichiarato alla stampa la matrigna di Tara -. Ci auguriamo solo di poter chiudere presto questo capitolo e di cominciare a guarire da questa ferita ancora aperta".