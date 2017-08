Ashley Leigh Lewis Weber, professoressa di 31 anni, ha confessato alla polizia di Henrico, in Virginia, di aver avuto per un lungo periodo di tempo una relazione sessuale con un suo studente di 16 anni che, a suo dire, le aveva letteralmente fatto perdere la testa tanto da indurla a inviargli in continuazione degli sms molto espliciti, messaggi nei quali i riferimenti a pratiche erotiche erano frequenti e ben dettagliati. Alla fine, però, la loro storia è venuta a galla e, soprattutto, il 12 giugno scorso è arrivata alle orecchie delle autorità, che hanno cominciato a indagare.

Vedendosi ormai messa alle strette Ashley Leigh Lewis Weber, sposata, da otto anni docente di storia alla Freeman High School, ha deciso di prendere tutti in contropiede telefonando alla polizia e spiegando di volersi costituire, chiedendo e ottenendo il permesso di andare prima in ospedale per effettuare degli esami. Subito dopo si è recata negli uffici della polizia per confessare il suo rapporto proibito con un suo studente 16enne.

Quattro giorni fa è comparsa davanti alla Corte distrettuale minorile della Contea di Henrico, dove i giudici le hanno fissato una cauzione di cinquemila dollari, in attesa dell'udienza che si svolgerà tra due mesi, quando verrà giudicata per aver avuto rapporti sessuali con un minorenne che, per giunta, era anche un suo studente: fino ad allora Ashley resterà con sua madre. "Abbiamo pochi dettagli sulle accuse contro Ashley Leigh Lewis Weber – ha detto il portavoce delle scuole pubbliche della Contea, Andy Jenks – Sarebbe inopportuno commentare ulteriormente. Al momento non posso dire se la professoressa tornerà a insegnare alla ripresa dell'anno scolastico".