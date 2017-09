Jessie Lorene Goline, 25 anni, dello Stato Usa dell’Arkansas, insegnante d'arte alla Marked Tree High School di Jonesboro, è stata arrestata con l'accusa di aggressione sessuale di primo grado nei confronti di quattro minorenni e ora rischia una condanna tra i 10 e i 40 anni di carcere.

Come riportato dall’Arkansas Online, i fatti per cui è incriminata sarebbero avvenuti tra il gennaio e l’aprile 2016. Goline ha ammesso di essere stata lei a contattare gli studenti tramite messaggi di testo, che, secondo i documenti del tribunale, "sono diventati sempre più espliciti col passare del tempo”. Uno dei ragazzini ha dichiarato che la donna l’ha inviato nel suo appartamento a Jonesboro, dove successivamente hanno avuto rapporti sessuali. Un altro studente ha detto di aver fatto sesso con la prof in almeno due occasioni, ha riferito la KAIT-TV, e in una di queste anche un altro minore avrebbe avuto rapporti con la donna. Nei confronti della Goline ci sono le accuse anche di uno studente di un istituto della Contea di Poinsett.

Il tutto, come detto, è andato avanti per circa 3 mesi. Alla fine le voci di corridoio sono arrivate anche ai genitori dei ragazzi coinvolti e uno di questi avrebbe anche minacciato fisicamente l’insegnante. Da quel momento sono partite le indagine con la donna che è stata costretta ad ammettere tutto: “Non voglio perdere mio marito” ha detto il lacrime. “Sì, ho fatto sesso con quei quattro studenti. Ma non sapevo che uno di loro fosse minorenne, mi ha mentito: aveva detto di avere 18 anni e io gli ho creduto”. La 25enne è stata arrestata e incarcerata con una cauzione fissata a cinquemila dollari. Alla fine del mese prossimo, nell'udienza in tribunale fissata per il 31 ottobre, si conoscerà la sua condanna.