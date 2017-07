Arriva la prima richiesta di impeachment per il presidente americano Donald Trump. L'iniziativa è del deputato democratico della California Brad Sherman, con il sostegno del collega texano Al Green. La richiesta si basa su accuse di ostruzione alla giustizia legate al licenziamento del capo dell'Fbi James Comey da parte del presidente americano. Si tratterebbe di una decisione presa nonostante le perplessità del partito democratico che teme in questa fase un effetto boomerang e che insomma la richiesta di impeachment possa essere una mossa controproducente che favorirà lo stesso Trump. “È il primo passo di una strada molto lunga”, ha comunque riconosciuto lo stesso Sherman presentando il cosiddetto “articolo per impeachment” consapevole che al momento la sua resta solo una iniziativa isolata ma affermando che “se questa presidenza impulsiva e incoerente continua, sono certo che alla fine si uniranno in molti, anche repubblicani”.

La richiesta di impeachment deve essere votata dalla Camera – “Recenti rivelazioni di Donald Trump Jr. – si legge nel comunicato pubblicato su Twitter da Sherman – indicano che la campagna di Trump era ansiosa di ricevere assistenza dalla Russia. Ora sembra probabile che il presidente aveva qualcosa da nascondere quando ha cercato di limitare l'indagine del consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn”. “Credo che le sue conversazioni con l'ex direttore dell'Fbi James Comey, e il suo successivo siluramento, costituiscano ostruzione della giustizia”, ha aggiunto. La richiesta di impeachment deve essere votata dalla Camera che per ora è a maggioranza repubblicana. La notizia arriva nel giorno in cui a Capitol Hill ha esordito Christopher Wray, l'uomo indicato dal presidente americano per sostituire appunto Comey.