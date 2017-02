Un nuovo episodio di efferata violenza da parte della polizia statunitense: Curtis Deal, un ragazzino di 18 anni di Baltimora, è stato ucciso a colpi di pistola durante un inseguimento a piedi da parte di un agente di polizia, che non ha esitato a premere il grilletto e fare fuoco con l'arma d'ordinanza quando si è visto puntare contro una pistola dal giovane. Il 18enne afroamericano, con precedenti penali per spaccio di droga e possesso di armi, martedì pomeriggio è stato notato da un agente mentre passeggiava in strada, violando gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto da qualche giorno.

La polizia: "Perché Curtis Deal non si è sbarazzato della pistola?"

Quando il poliziotto ha visto Curtis Deal balzare fuori dall'auto guidata da un amico non ha esitato ad avviare un inseguimento a piedi tra le strade della città. Quando il 18enne si è visto ormai braccato è caduto a terra ed ha estratto la sua pistola, puntandola contro l'agente, che dal canto suo ha fatto fuoco. Kevin Davis, commissario di polizia della città, ha commentato: "Curtis aveva avuto tutto il tempo per sbarazzarsi dell'arma durante un inseguimento durato circa un minuto. Invece ha deciso di non liberarsi della pistola ma di puntarla contro un ufficiale di polizia, che a quel punto non ha potuto che aprire il fuoco. Cosa avrebbe dovuto fare il nostro agente? Farsi sparare?".

Il poliziotto, dunque, si sarebbe difeso temendo per la sua vita. E' questo il parere dei suoi superiori e di buona parte dell'opinione pubblica statunitense, che comunque sta in questi giorni dibattendo su un altro quesito. Perché Curtis Deal era a piede libero? Il ragazzo era stato arrestato tre volte negli ultimi mesi, in due casi proprio per il possesso illegale di un'arma. Il giorno prima di essere ucciso, un giudice ne aveva ordinato la scarcerazione in cambio del pagamento, da parte dei familiari, di una multa da 250mila dollari. Deal avrebbe comunque dovuto rimanere agli arresti domiciliari: "Oggi non staremmo raccontando questa tragedia se Curtis Deal, criminale recidivo, si fosse trovato dietro le sbarre", hanno commentato gli ufficiali di polizia di Baltimora.

Nel frattempo David Kinlaid, il poliziotto che ha sparato al ragazzo, è stato messo in congedo amministrativo come da routine in questi casi: si tratta di un agente con cinque anni di servizio nei reparti anticrimine.