Roy Oliver, il poliziotto statunitense che sabato scorso ha ucciso il 15enne afroamericano Jordan Edwards, è stato licenziato: un'inchiesta ha infatti svelato che l'agente ha premuto il grilletto mentre l'auto con il giovane a bordo si stava allontanando, e non mentre invece si dirigeva verso la pattuglia come dichiarato in un primo momento dal dipartimento di polizia di Balch Springs, un quartiere di Dallas. E' stato proprio il capo di quel commissariato Jonathan Haber a spiegare che un'inchiesta interna, condotta in primo luogo esaminando le immagini registrate dalla telecamera in dotazione alla polizia, ha dimostrato che Oliver ha ripetutamente violato la prassi alla quale devono attenersi i poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni.

Jordan Edwards, la vittima 15enne, era salita a bordo di un'automobile insieme ad altri quattro coetanei per recarsi a una festa; proprio in quel momento è arrivata la polizia, rispondendo a una segnalazione per un presunto consumo di alcolici da parte di minorenni. L'agente Oliver – tuttavia – ha aperto il fuoco non appena ha visto l'auto piena di giovanissimi che si stava allontanando, colpendo alla testa Edward ed uccidendolo.

In attesa di sapere se l'agente che ha ucciso il 15enne subirà anche un processo, oltre al licenziamento, è ormai chiaro che i due poliziotti bianchi che nel luglio del 2016 uccisero a Baton Rouge, Louisiana, Alton Sterling, un 37enne afroamericano che vendeva cd per strada, non dovranno rispondere del loro gesto davanti a un giudice federale. Il caso innescò un'ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti ma paradossalmente a quell'abuso ne seguirono molti altri, che videro sempre protagonisti agenti di polizia e uomini di colore tra le vittime. L'ondata di contestazioni aumentò e culminò con la vendetta di un cecchino afroamericano, che uccise cinque poliziotti di Dallas.