Hanno picchiato più volte un loro alunno di 8 anni, per di più autistico, colpendolo con uno zaino, costringendolo e nascondersi sotto il banco e deridendolo insieme ai suoi compagni di classe. Per questo sono state prima licenziate e sospese dall'insegnamento e poi denunciate Kaderrica Smith, 26 anni, e Alexus Henderson, 19, entrambe impiegate presso l'Accademia dei Bambini a Winter Haven, in Florida. I loro abusi sono stati anche immortalati in un video di circa tre minuti, ripreso da uno smartphone, che ha aiutato le autorità a identificarle. Diffuse su Snapchat e sugli altri social network, le immagini delle due insegnanti hanno fatto il giro del mondo, indignando quanti ne conoscevano l'operato.

Un episodio strano, affermano dalla scuola, che è specializzata per i bimbi che hanno problemi di linguaggio e che prevede anche terapie mediche, motivo per cui il personale deve essere professionale ma anche paziente. Come riportato sui media locali, le immagini mostrano una donna mentre gli fa lo sgambetto, poi il bimbo, che soffre di disordine di attenzione e deficit di iperattività, andare sotto il tavolo e mettersi a piangere, mentre l'altra maestra gli lancia contro uno zaino.

Non è chiaro a quando risalga il video, ma secondo le forze dell'ordine impegnate sul caso non dovrebbe essere precedente allo scorso 1 settembre. Interrogate, entrambe le insegnanti hanno dichiarato agli investigatori di essere "convinte di aver agito in maniera appropriata" e di "non aver fatto nulla di sbagliato". Intanto, il filmato ha fatto subito scattare il licenziamento per le due e una denuncia penale per abuso su minore.