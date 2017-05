Tre persone sono morte e almeno 10 sono rimaste gravemente ferite negli Stati Uniti dopo essere state travolte da un Suv. L'incidente è avvenuto a Billerica, a poco più di 30 chilometri da Boston (Massachusetts). L'incidente sarebbe avvenuto all'esterno di una concessionaria. Un veicolo, una Jeep Cherokee in vendita, ha centrato alcuni clienti, prima di finire contro un muro di mattoni, secondo l'avvocato distrettuale Marian T. Ryan.

Le autorità hanno reso noto che un uomo e due donne sono state uccise da un veicolo "che improvvisamente ha accelerato" e ha colpito "diverse persone" prima di finire contro un muro. Si tratterebbe comunque di un tragico incidente. Secondo Boston News 7 "un dipendente di circa 70 anni ha scambiato il pedale dell'acceleratore per il pedale del freno" causando il dramma. Tuttavia questa ipotesi è ancora da confermare. Tutte le persone ferite sarebbero state portate in ospedale "con gravi ferite, soprattutto alla schiena, gambe e tronco" e due di loro avrebbero subito lesioni "pericolose per la vita" ha spiegato l'avvocato distrettuale Marian T. Ryan.