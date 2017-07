Momenti di paura negli USA. La polizia ha circondato una banca a Marietta, nordovest di Atlanta, nello stato della Georgia, dopo che un uomo ha telefonato a una tv locale sostenendo di avere una bomba e di tenere in ostaggio alcune persone all'interno dell'edificio dove sarebbe barricato. Si tratta di un ufficio della Wells Fargo situato al 2675 di Windy Hill Road. Le forze dell'ordine hanno riferito di essere in contatto con l'uomo e hanno invitato la cittadinanza a tenersi lontana dall'area. Successivamente due persone sono state liberate, sembra le uniche presenti al momento dell'irruzione del sospettato in banca.

Stando a quanto riferiscono i media USA, nella lunga telefonata, l'uomo avrebbe affermato di essere un veterano della guerra in Iraq e di avere problemi economici. La polizia locale ha poi specificato che dentro l’ufficio al momento dell’irruzione vi erano solo impiegati e che “non sono da considerare ostaggi”. Successivamente due persone Agenti sarebbero in contatto con l’uomo e hanno invitato la cittadinanza a tenersi lontana dalla zona, che è stata isolata e circondata da militari.