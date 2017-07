Ha davvero dell'incredibile l'ultimo contenuto twittato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: si tratta di un video di meno di 30 secondi il cui l'inquilino della Casa Bianca inscena una lotta corpo a corpo all'esterno di un ring di wrestling contro un uomo con il volto coperto da un logo della CNN, letteralmente atterrato e preso a pugni. Il commento a corredo del filmato è semplicemente FraudNewsCnn, ovvero "News Frode CNN", un vero e proprio attacco frontale a uno dei media più influenti degli USA, oltre che uno dei più intransigenti nei confronti del Repubblicano, fin dalla sua elezione alle prese con lo scandalo Russiagate.

Il tweet di Trump non rappresenta un attacco isolato ma appare più come una vera e propria strategia nei confronti di giornali e televisioni considerati ostili. Il bersaglio del presidente stavolta è la Cnn, Fnn, per ‘Fake news network' (‘Rete di informazioni false'), a dimostrazione che che la relazione tra il capo della Casa Bianca e il sistema mediatico continua ad essere assai delicato, così com'era iniziato all'indomani dell'elezione, con continui attacchi e polemiche.

Naturalmente la replica della testata giornalistica non si è fatta aspettare: la CNN in una nota ha commentato l'imbarazzante tweet del presidente statunitense spiegando che "è un giorno triste quello in cui il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza nei confronti dei giornalisti". E prosegue: "Invece di preparare il suo viaggio all'estero, il suo primo incontro con Vladimir Putin, affrontare il dossier della Corea del Nord e lavorare al suo progetto sanitario, si intrattiene in comportamenti infantili molto al di sotto della dignità del suo ufficio. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, lui dovrebbe iniziare a fare il suo".