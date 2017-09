Quando lunedì scorso si è recata a lavoro al Miles College di Birmingham, in Alabama, tutto sembrava essere normale. L'attendeva un'altra giornata come assistente software, ma non immaginava che quel giorno avrebbe segnato per sempre la sua vita: un'incredibile amnesia le aveva fatto completamente dimenticare che nell'auto, seduto sul sedile posteriore, c'era Dra Kadyn, il nipotino di tre anni che avrebbe dovuto portare all'asilo.

Il bimbo, vedendo la nonna chiudere la portiera della vettura e andarsene, non poteva immaginare che non sarebbe tornata a prenderlo: mentre lei era immersa nel lavoro, Dra è rimasto per otto ore chiuso in auto. Sarebbe stato sufficiente che una scintilla si accendesse nella mente della nonna per tornare sui suoi passi e salvarlo: invece nulla, e mentre fuori la temperatura si aggirava sui 30 gradi, nell'abitacolo era arrivata a più di 55: troppi per il bimbo, che quando è stato recuperato è stato trovato in stato d'incoscienza totale, tra la disperazione della donna, che ha avuto una crisi isterica, e i tentativi di rianimazione effettuati davanti a una gran folla di persone accorse sul posto.

La corsa in ospedale si è rivelata drammaticamente inutile: il bimbo è stato dichiarato morto. Il capo della polizia sottoporrà il caso alla Procura per stabilire se ci sono i presupposti per incriminare la donna. Anche se la condanna vera, per lei, è già in atto: il rimorso non potrà abbandonarla per il resto della sua vita.