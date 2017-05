Malgrado le proteste e nonostante la conta dei morti causati dai conflitti a fuoco aumenti giorno dopo giorno nello stato americano della Georgia è stata approvata una controversa legge che permetterà di portare con sé pistole e fucili in alcune aree dei campus universitari. Non è bastata l'opposizione delle amministrazioni degli atenei e di diversi gruppi di attivisti: la legge HB280 è stata firmata, e segna un nuovo capitolo nella cultura statunitense della "giustizia fai da te", che però il più delle volte si trasforma in stragi dovute alla facile proliferazione delle armi da fuoco.

Ebbene, per il governatore della Georgia – il repubblicano Nathan Deal – quelle stragi non vanno ostacolate limitando l'accesso alle armi da fuoco. Al contrario, pistole e fucili potranno essere introdotti anche nei campus, a patto però che i proprietari tengano i "ferri" ben nascosti, al riparo dagli occhi di quanti potrebbero fraintendere le intenzioni dei proprietari, magari scatenando una sparatoria senza alcuna ragione. In una nota il governatore georgiano ha spiegato che il provvedimento è pensato per aumentare la sicurezza nei campus, dal momento che la possibilità per studenti e studentesse di portare con sé pistole e fucili viene considerato un deterrente per potenziali assalitori: “Al momento gli assassini possono colpire questi studenti dato che sanno bene che le loro vittime non sono autorizzate a portare oggetti per difendersi”, ha affermato Deal.

Le armi saranno bandite in alcune zone dei campus universitari come i dormitori. Il governatore ha spiegato che aveva posto il veto sul precedente testo perché non prevedeva "zone sensibili" nei campus dove le armi potevano essere vietate. La Georgia è il secondo stato americano ad aver dato il via libera a una legge che permette l'introduzione delle armi all'università dall'inizio dell'anno, dopo l'Arkansas. Complessivamente sono una decina gli stati USA dove gli studenti sono autorizzati a portare pistole insieme ai libri negli zainetti. Tra questi, Texas, Colorado, Idaho, Kansas, Mississippi, Utah, Wisconsin e Oregon. L'Utah è stato il primo stato a consentire agli studenti di portare con sé armi, nel 2007, e quello stesso anno un attentatore uccise 30 persone nell'ateneo Virginia Tech.