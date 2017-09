Non solo è stata uccisa brutalmente ma l'assassino si è accanito sul suo corpo togliendole lo scalpo, sfigurandole pesantemente il viso, strappandole la pelle e infine drenando tutto il sangue dal cadavere. Sono i macabri dettagli che emergono dall'inchiesta sulla morte di Iana Kasian, modella 30enne trovata uccisa lo scorso anno nella sua casa a West Hollywood, a Los Angeles, nello stato della California accanto alla sua bimba, una neonata di due mesi. Per l'omicidio è accusato il compagno e padre della piccola con il quale la donna condivideva la casa in cui è stata ritrovata, il 35enne Blake Leibel, arrestato pochi giorni dopo il drammatico ritrovamento.

L'uomo si è proclamato innocente e i suoi legali hanno richiesto una perizia per farlo riconoscere mentalmente instabile ma i nuovi particolari emersi sulla morte della modella potrebbero ora aggravare la sua posizione e portarlo alla pena di morte. Come riportano i giornali statunitensi, la donna infatti sarebbe stata torturata per ore prima di essere uccisa e lasciata accanto alla bambina, poco più che neonata, figlia di Iana e del 35enne. Il cadavere poi è stato ritrovato con il cranio completamente scoperto fino alle ossa, la parte destra del viso senza pelle e senza l'orecchio desto oltre che senza sangue perché drenato.

Tutti elementi macabri presenti in alcune graphic novel disegnate dallo stesso compagno della donna e ora imputato. Una in particolare racconta il caso di un killer seriale che taglia le gole alle donne per drenare loro il sangue come accaduto con Iana. Per gli inquirenti, inoltre, l'uomo stava lavorando per una nuova storia ad una scena molto simile a quella ritrovata sul luogo del delitto e dunque temono che il 35enne possa aver tratto ispirazione dalla realtà o al contrario, possa aver messo in atto nella vita reale quello che voleva rappresentare nei suoi scritti.