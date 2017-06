Cosa comporterà per milioni di persone la cancellazione della riforma sanitaria Obama Care che Donald Trump sta preparando? La risposta più efficace è probabilmente quella fornita da Alison Chandra, una donna statunitense madre di un bambino di 4 anni affetto da una rara malformazione cardiaca e reduce da un complicato intervento chirurgico al cuore. Alison, in particolare, ha dimostrato con una serie di tweet le conseguenze pratiche per migliaia e migliaia di famiglie americane se l'l'Affordable Care Act dovesse venire cancellato dall'amministrazione repubblicana.

La donna ha postato la foto del costo dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il figlio: 231mila dollari, ma grazie all'assicurazione sanitaria Aetna Alison ha sborsato solo 500 dollari: "Ethan è nato con nove difetti cardiaci congeniti e due polmoni a sinistra", ha detto la mamma alla CNN. "Cuore, fegato e cistifellea sono spostati al centro del suo corpo mentre lo stomaco si trova sul lato destra anziché sinistro". Alison su twitter ha spiegato che tali problemi di salute sono stati risolti con una serie di interventi chirurgici per un ammontare complessivo di oltre un milione di dollari.

La donna ha anche precisato che non ama occuparsi di politica e che non ha neanche avuto l'opportunità di votare per Barack Obama alle elezioni politiche del 2012. Tuttavia il dibattito in corso sulla cancellazione dell'Obamacare da parte di Trump non ha potuto non riguardarla direttamente spingendola a prendere una posizione chiara e netta: "Il mio timore è che questo provvedimento possa annullare benefici essenziali come l'assunzione di farmaci a prezzi calmierati. Mio figlio dovrà curarsi per il resto della sua vita, non voglio che la sua salute venga valutata come un peso per il bilancio del mio paese".