in foto: Cynthia Marie Randolph e i suoi due bambini (Facebook).

Voleva punire la sua bambina di soli due anni che non voleva uscire dall'auto e l'ha chiusa nel veicolo insieme al fratellino, noncurante del caldo estremo. Così, entrambi i bambini sono morti nell'abitacolo a causa di soffocamento dal caldo. È una storia raccapricciante questa che arriva direttamente dalla zona di Lake Weatherford in Texas, Stati Uniti. La donna protagonista della vicenda è una 24enne, Cynthia Marie Randolph, che è stata arrestata con l'accusa di grave lesioni. I fatti risalgono allo scorso 26 maggio: la mamma aveva raccontato alla polizia che i due bimbi si erano chiusi un macchina, impedendole di entrare. Ma, dopo una serie di indagini, le forze dell'ordine hanno scoperto solo nelle scorse ore che la verità era un'altra.

Cynthia ha infatti confessato di aver chiuso nell'auto la figlia Julie Ramirez per "darle una lezione", dato che si era rifiutata di uscire dalla vettura. Così, ha bloccato lei e il fratellino di 16 mesi, Cavanaugh, all'interno. "Pensavo che sarebbe uscita da sola e avrebbe tirato fuori il fratello", ha detto la donna allo sceriffo. Ma così non è stato. Per di più, all'esterno il termometro registrava una temperatura che superava i 35 gradi. Ma la donna, noncurante di ciò, è rientrata in casa, ha fumato marijuana e si è addormentata per svegliarsi solo tre ore dopo, quando per i due bimbi non c'era più nulla da fare. Nonostante abbia chiamato i soccorsi, i sanitari, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

La donna ha anche aggiunto di aver rotto i finestrini dell'auto, dopo essersi resa conto di quello che stava succedendo e prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, in modo da inscenare un incidente. Ma i suoi alibi sono presto crollati. Così, è stata arrestata con l'accusa di gravi lesioni.