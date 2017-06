La polizia di Seattle ha ucciso una donna incinta, madre di tre figli di 1, 4 e 11 anni, nel suo appartamento: Charleena Lyles, questo il nome della vittima, di 30 anni, aveva chiamato gli agenti per denunciare un furto con scasso e chiedere un immediato intervento di soccorso. Cosa sia accaduto all'interno della casa e perché la giovane mamma sia stata uccisa è in parte ancora un mistero: nella loro relazione i poliziotti che hanno aperto il fuoco hanno raccontato che Charleena improvvisamente ha afferrato un coltello e, apparentemente senza nessun motivo, si è scagliata contro di loro, che a quel punto non hanno potuto fare altro che difendersi premendo il grilletto. A sostegno di questa ipotesi anche un file audio in mano ai poliziotti che proverebbe l'aggressione da parte della trentenne, che dopo essere stata ferita è stata trasportata in ospedale salvo morire poco dopo.

Wanda Cockerhern, una cucina della vittima, ha chiesto che venga fatta giustizia. Secondo la donna gli agenti non avrebbero dovuto sparare ma avrebbero potuto disarmare la trentenne senza ferirla mortalmente: "Il figlio di Charleena, di 11 anni, è stato costretto a vedere il corpo esanime di sua madre a terra. Si potrà mai riprendere da questo trauma?". Secondo i suoi familiari Charleena era affetta da problemi di salute mentale e molto probabilmente sarebbe stato facile renderla inoffensiva anche senza spararle in pieno petto. Gli agenti che hanno aperto il fuoco nel frattempo sono stati posti in congedo amministrativo, come da prassi in casi del genere. Una commissione specifica indagherà anche sul loro conto, per comprendere se abbiano rispettato le norme di servizio oppure no.