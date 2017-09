Connie Serbu è una donna americana che deve rispondere della grave accusa di omicidio: ha infatti ucciso un ragazzo 18 anni nella città di Naples, in Florida, nel luglio del 2016. La donna, madre di due figli, si poi difesa sostenendo che Xavier Sierra, aveva violentato sua figlia per due volte, quando la piccola aveva solo sei anni. Il corpo di Sierra era stato effettivamente ritrovato con una ferita di arma da fuoco in un bosco. Qui, Serbu avrebbe attirato il 18enne ed una volta compiuta la propria vendetta, quando la polizia è giunta sul luogo interessato, non avrebbe opposto resistenza, ma si sarebbe in qualche modo giustificata così: “Non mi importa, ha violentato mia figlia, non mi importa, ha sodomizzato mia figlia…mi ha raccontato tutto quello che è accaduto”.

C’è peraltro da dire che quello stesso giorno John Vargas, fratello di Connie Serbu, è stato trovato morto nelle vicinanze del luogo dell’omicidio di Sierra. Stando ai rapporti della polizia, l’uomo, che aveva problemi mentali, era stato ‘assoldato’ dalla sorella per uccidere il presunto stupratore della figlia, ma avrebbe avuto la peggio in una colluttazione con la vittima a causa di un colpo subito all’addome. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, i fatti a cui la Serbu fa riferimento sarebbe avvenuti pochi mesi prima, nel maggio 2016: la stessa bambina, presunta vittima degli abusi sessuali, aveva raccontato alla madre quanto successo. Connie avrebbe quindi attirato il 18enne in una zona isolata di Naples col preteso di volergli far costruire un letto a castello dietro pagamento. Quando quest’ultimo ha capito quali fossero le reali intenzioni dei due, si sarebbe dato alla fuga in seguito dopo la colluttazione con Vargas. Lo stesso Sierra avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco colpendo l’uomo, prima di restare ucciso a sua volta. E lo scorso 25 agosto Connie Serbu è stata arrestata per omicidio di secondo grado. Il caso è attualmente sottoposto ad una indagine, secondo quanto riportato dai documenti del tribunale.