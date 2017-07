Un poliziotto del Texas rischia l’incriminazione per la morte del figlio di 11 mesi, annegato mentre l’uomo stava discute con la moglie al telefono. Raymond Licon Jr., 27 anni, era in compagnia dei suoi due piccoli nel suo appartamento lo scorso 20 giugno, quando ha cominciato a discutere con la consorte via messaggi, secondo KXAN, proprio mentre stava facendo il bagnetto nella vasca ad Azrael, 11 mesi.

Gli inquirenti hanno stabilito che la chat con la moglie è cominciata alle 20.34 ed è andata avanti almeno fino alle 21.19. Quarantacinque minuti esatti. Solo a quel punto Licon si è accorto di quanto era successo e ha chiamato il 911 (numero di emergenza negli USA). Gli investigatori hanno stabilito che il 27enne ha praticato la manovra di rianimazione sul figlioletto, ma purtroppo era già tardi. Azrael è deceduto poco dopo presso il Medical Center University. Secondo quanto trapelato, la vasca da bagno traboccava quando i paramedici sono arrivati sul posto, tanto che l’acqua aveva cominciato a colare dal soffitto verso l’appartamento del piano di sotto.

Il nonno di Azrael, George Montenegro, ha detto alla CBS che sua figlia e Licon stanno affrontando le pratiche per un divorzio. “Dovrebbe essere una cosa normale. Non puoi lasciare un bambino nella vasca da bagno da solo. Non puoi farlo per nessuna ragione", ha detto Montenegro. Secondo KXAN, Licon si sarebbe preso tutte le responsabilità per quanto accaduto. Il 27enne, che lavora da due anni presso il dipartimento di polizia di El Paso, è stato poi arrestato e accusato di omicidio causato da negligenza.