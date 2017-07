L'ha uccisa facendo a pezzi il suo corpo e gettandone i resti nelle acque del fiume Hudson, a New York. Ma è stato tradito da due errori, che l'hanno incastrato: nel suo bagno sono state trovate tracce di sangue e per di più ha utilizzato la carta di credito della vittima per fare spese. È stato così arrestato con l'accusa di omicidio e profanazione del cadavere Raphael Lolos, 40enne americano, che ha ammazzato in maniera brutale la sua fidanzata, la 31enne Jennifer Londono. La donna era stata vista l'ultima volta lo scorso 25 giugno a Englewood, nel New Jersey, mentre chiudeva il locale che aveva in gestione. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce.

Allertate dalla famiglia le forze dell'ordine, dopo due giorni di ricerche estenuanti il suo torso è stato avvistato e recuperato nelle acque del canale Red Hook, al largo di Manhattan. Il riconoscimento è stato effettuato da parte della madre a causa del tatuaggio ancora leggibilissimo del nome "Lily", che la vittima si era fatto disegnare in omaggio a sua zia. Qualche giorno più tardi, una sua gamba è stata rinvenuta nelle acque di Brooklyn. Intanto, gli inquirenti avevano cominciato a stringere sempre di più il cerchio intorno al fidanzato di Jennifer, Raphael, fin quando non state trovate nella sua doccia, grazie al fiuto di un cane poliziotto, tracce di sangue della donna.

Ulteriori ricerche, hanno mostrato come l'uomo, subito dopo aver commesso l'omicidio, abbia anche saccheggiato la carta di credito della 31enne. Così, è stato arrestato, ma ancora sono ignoti i motivi che lo hanno portato a compiere un crimine simile.