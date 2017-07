Mercoledì scorso i vigili del fuoco di Bakersfield, città in California, sono stati chiamati per un incendio in una casa e, intervenendo sul posto, si sono accorti che anche un cagnolino era rimasto coinvolto nel rogo. Come si vede in un video pubblicato sulla pagina Facebook “Bakersfield Fire Department” il cane – che si chiama Jack – è stato tratto in salvo dai pompieri, che lo hanno estratto dalla casa e portato nel giardino. L’animale però non rispondeva agli stimoli e sembrava ormai troppo tardi per salvarlo. Ma i vigili del fuoco, con tenacia, hanno provato a rianimarlo per diversi minuti sotto lo sguardo attento e preoccupato del proprietario del cagnolino. E alla fine la loro tenacia è stata premiata: nel video condiviso dai vigili del fuoco si vede che Jack si “risveglia” e, anche se un po’ “ammaccato”, può ritornare tra le braccia del suo padrone.

Jack sta già meglio ed è tornato dal suo proprietario – Il video condiviso sulla pagina Facebook dei vigili del fuoco di Bakersfield è diventato virale – oltre ottomila le condivisione e un migliaio i commenti – e in tantissimi hanno scritto ai pompieri per ringraziarli per il loro impegno anche nei confronti degli animali. I vigili del fuoco, da parte loro, hanno poi pubblicato qualche ora fa un’altra foto che ritrae il piccolo Jack tra le braccia di uno dei pompieri che lo hanno salvato: il cagnolino è stato curato per delle lesioni e delle bruciature ma sta molto meglio ed è già tornato a casa dai suoi cari.