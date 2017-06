Polli, galline e pulcini negli Stati Uniti sono sempre più considerati animali da compagnia, alla stregua di gatti e cani. Una bizzarra usanza che sta prendendo sempre più piede tra le famiglie ma che ha convinto l'agenzia governativa Centers for Disease Control and Prevention a lanciare un vero e proprio allarme, invitando le persone a non tenere in casa polli e altri volatili, evitando anche di accarezzarli e tenerli su letti e poltrone, dal momento che possono diffondere focolai di salmonella, malattia che lo scorso anno ha provocato la morte di almeno tre persone, mentre un migliaio sono stati i casi di contagio. Lo Stato finora più colpito quest'anno è stato l'Ohio. L'infezione da salmonella provoca vomito, nausea, crampi addominali e febbre ma può anche essere letale per l'uomo.

Il Centers for Disease Control spiega che quasi il 50 per cento dei pazienti contagiati da salmonella ha ammesso di aver avuto contatti con polli e galline, di averli accarezzati, tenuti in braccio, sbaciucchiati e coccolati. E persino di averli lasciati liberi di stare in casa, di accedere a letti, divani e addirittura cucine. Per ragioni assolutamente misteriose l'allevamento del pollame negli USA si è diffuso anche in aree urbane: molti statunitensi hanno iniziato a guardare questi animali con occhi diversi, non più quindi esclusivamente come mera fonte di cibo, bensì come animali domestici. Il CDC, pur ammettendo che l'amore per gli animali è sicuramente cosa giusta, ha suggerito di evitare di stringere rapporti troppo "intimi" con polli e galline. In ogni caso il Centers for Disease Control ha consigliato ai proprietari dei pollai in città di lavarsi bene le mani dopo aver toccato le galline o le uova fresche, che possono anche trasportare batteri. Le uova però non vanno lavate perché l'acqua fredda può spingere i batteri all'interno del guscio; è meglio spazzolarle o pulirle con un panno.