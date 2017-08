Alle 22 ora locale, le 4 del mattino in Italia, l'uragano Harvey ha toccato terra nello stato del Texas, in Usa, , portando con sé venti a 215 km/h e provocando i primi danni nell'area che si prevedono ingenti. Prima di toccare terra a circa 30 miglia a est-nordest di Corpus Christi, tra Port Aransas e Port O'Connor, l'uragano aveva ancora rafforzato la sua intensità raggiungendo categoria 4 su 5 prima di essere nuovamente declassato a categoria 3 per l'impatto con la terra. Harvey resta però il più forte uragano che abbia investito il Texas negli ultimi 50 anni e gli Stati negli ultimi 12 anni.

Nelle zone costiere del Texas già si registrano i primi feriti a causa di crolli provocati dai fortissimi venti anche se la maggiora parte delle città interessate sono state evacuate mentre in altre zone le persone sono state invitate a rintanarsi in casa o in rifugi sotterranei in attesa del passaggio dell'uragano. A Corpus Christi ci sono stati decine di feriti, di cui almeno uno in condizioni molto gravi, tutti trasportati in un ospedale d’emergenza allestito in città. Nella città di Rockport, circa 50 chilometri a nord-est di Corpus Christi, 10 persone sono state soccorso dopo il crollo di un tetto. Almeno 200mila persone invece sono rimaste senza elettricità a causa di un black out.

Purtroppo, secondo le previsioni degli esperti, Harvey è destinato a stabilizzarsi in zona per giorni rendendo difficilissima ogni eventuale operazione di soccorso e ripristino di servizi, nonostante lo stato di allerta ti tutte le forze di emergenza. Nelle aree colpite si prevedono allagamenti dovuti alle intense piogge e all'acqua trasportata dai venti. Le previsioni per i potenziali danni paragonano Harvey all'uragano Katrina, uno dei più mortali che abbia mai colpito gli Stati Unitim e per questo le autorità hanno invitato la popolazione a mettersi al riparto. Gli Stati della Louisiana e del Texas hanno dichiarato lo stato di emergenza mentre su richiesta dello stesso governatore texano, il Presidente Donald Trump ha proclamato lo stato di calamità naturale per l'area colpita destinando risorse statali all'emergenza