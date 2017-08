La ragazzina ha avuto subito paura quando qualcuno ha bussato alla sua porta: è stata uccisa brutalmente il 10 agosto nella sua abitazione di Goodlettsville, nel Tennessee. Yhoana Arteaga, 12 anni, ha inviato un ultimo sms alla madre alle 17:30, quando il suo aguzzino stava per introdursi a casa sua. "Qualcuno sta bussando alla porta", aveva scritto, forse nel disperato tentativo che qualcuno venisse a salvarla. Non si sa ancora se la ragazzina sia stata vittima di violenze, ma la polizia locale non ha trovato segni di effrazione alla porta: forse conosceva il suo assassino e lo ha fatto entrare. Come ha scritto il Messaggero, il sergente David Kautzman che ha descritto la scena dell'omicidio, ha detto di non aver visto niente del genere nella sua carriera. Una scena raccapricciante, sul cadavere della giovane sono stati trovate varie ferite e segni di traumi. La madre si era allontanata nel pomeriggio per poche ore, insieme agli altri due figli, un ragazzo di 14 anni e una bambina di 10. Yhoana era rimasta sola a casa a causa di un infortunio alla gamba.