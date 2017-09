Avrebbe inviato immagine di sé, completamente nuda, ad almeno cinque suoi studenti su Snapchat. Per questo motivo Tracy Miller, 27enne americana, insegnante presso la Logan High School in West Virginia, è stata arrestata. I vertici dell’istituto avevano iniziato a indagare dopo che per mesi avevano circolato chiacchiere poco edificanti sul comportamento della giovane docente tra i corridoi della scuola. La svolta nell’inchiesta è avvenuta quando un allievo della Miller ha denunciato di aver ricevuto una “foto indecente” sul telefono da parte della prof. Una breve indagine interna ha consentito di appurare che quella nello scatto era proprio Tracy Miller, che è stata così denunciata alla polizia.

Stando alle indagini delle forze dell’ordine locali, la donna avrebbe condiviso quegli scatti con almeno cinque ragazzini tramite il popolare social network. La Logan High School ha poi rilasciato un comunicato ufficiale sulla vicenda: “Ci stiamo occupando della situazione seguendo la politica della contea che disciplina il codice di condotta dei propri dipendenti. L’insegnante in questione è stata sospesa in questo momento”. Le indagini delle autorità ora punteranno a capire se anche altri studenti possano aver ricevuto quelle immagini.

Casi del genere non sono certo rari. Recentemente avevano fatto notizia il caso di Sarah Barton, un’insegnante di teatro e danza di 37 anni che aveva avuto una relazione omosessuale con una sua allieva. E sempre in Virginia c’era stata la vicenda che vede protagonista Leigh Lewis Weber, professoressa di 31 anni, che avrebbe avuto una relazione con un suo studente di sedici anni. In queste ultime settimane, ha tenuto banco poi il caso di Eleanor Wilson, 28enne prof di educazione fisica licenziata per aver fatto sesso con un suo alunno in aereo.