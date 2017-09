Uno studente di diciannove anni è rimasto bloccato per 58 ore in una caverna ed è sopravvissuto riuscendo a leccare l’acqua che scendeva dalle pareti. Non aveva cibo né poteva chiedere aiuto col cellulare Lukas Cavar, che è un ragazzo americano che frequenta il primo anno di università nell’Indiana. Lukas stava partecipando alla sua prima trasferta in una caverna, quella di Sullivan vicino a Bloomington. Secondo quanto ricostruito, il diciannovenne era partito con altri undici compagni e due guide esperte: il gruppo era diviso in coppie che avrebbero dovuto controllarsi a vicenda ma a un certo punto qualcosa è andato storto e Cavar si è allontanato dagli altri. Il giovane è rimasto indietro e si è perso e quando finalmente è riuscito da solo a raggiungere il cancello di uscita lo ha trovato chiuso. “Ero confuso e abbastanza spaventato”, ha poi raccontato ai media locali spiegando che ha avuto bisogno di un po’ di tempo “prima di avere coscienza di quello che stava succedendo e iniziare a pensare in modo logico a come sopravvivere”. Il ragazzo aveva con sé solo due barrette energetiche e bottigliette di acqua vuote e un cellulare che non aveva linea. Quindi ha spiegato di aver iniziato a leccare l'acqua che scendeva dalle pareti per dissetarsi e di aver pensato di mangiare gli insetti della caverna.

Aperta un'indagine interna sulla vicenda – Dalla caverna il ragazzo ha anche pensato di scrivere delle note sul suo cellulare per eventualmente “salutare” la famiglia: “La batteria è al 56%. Ho ancora la luce sull'elmetto. Sono fortunato. Ci sono tante salamandre qui attorno. Anche tanti ragni, se penso a quanti ne ho uccisi… Penso alla mia famiglia”, ha scritto. E ancora: “Sono le 3.45. Ho mancato tutti i corsi oggi. Sicuramente qualcuno se ne sarà accorto”. E infatti fortunatamente il giovane è stato poi trovato e salvato. “Voglio che sappiate che sono salvo e sto bene”, ha scritto sul suo profilo Facebook subito dopo essere tornato alla luce del sole. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine interna: il ragazzo che era in coppia con Cavar ha detto di aver pensato che l'amico fosse nel secondo gruppo e per questo non si è più preoccupato per lui. Le guide da parte loro non hanno ricontrollato il numero dei partecipanti.