in foto: Luna Lucinda, la giovane uccisa accidentalmente (foto da Facebook)

Era stato il suocero a decidere di regalargliela come premio per aver conseguito il diploma di scuola superiore. Quella pistola era un riconoscimento di stima e di merito nei confronti di Brennan Fields, il fidanzato 18enne della figlia Lucinda Luna. I due erano a casa del padre di “Luci” quando un proiettile partito accidentalmente dalla pistola nuova di zecca ha colpito la ragazza 19enne.

Il padre di Lucinda aveva invitato a cena Brennan nella sua abitazione di Arlington, nel Tennessee, ossia nel sud degli Stati Uniti, per festeggiare il suo diploma e consegnarli la pistola, che il giovane aveva apprezzato particolarmente e intendeva mostrare alla fidanzata. Brennan era seduto su una sedia di fronte al divano dove si trovava la 19enne quando ha estratto la pistola per mostrarla a Lucinda.

Proprio in questo frangente, il ragazzo avrebbe esploso involontariamente un proiettile colpendo la fidanzata allo stomaco sotto gli occhi stupiti di due amici e di un bambino. Inutile il ricovero d’urgenza in ospedale. Lucinda è morta poche ore dopo a causa degli organi vitali gravemente compromessi.

Nessuna denuncia.

Secondo i funzionari dell’ufficio dello sceriffo dello Shelby County, non ci sarebbero gli estremi per sporgere denuncia contro il ragazzo, dato che si è trattato di un incidente. In base alle testimonianze raccolte, infatti, la polizia locale ha concluso che si sia trattato di una tragica fatalità e che non vi fosse alcuna intenzione di uccidere.

Un amico di Brennan ha affermato che il giovane era un esperto di armi e che ne possedeva diverse. Il caso è solo l’ennesimo di lista lunga di morti accidentali dovuti alla presenza di armi da fuoco nelle abitazioni private.