Qualche mese fa l'attore Michael Knowles, noto negli Usa per la sua vicinanza al partito Repubblicano, ha pubblicato negli Usa per gioco il suo libro "Reasons to vote for Democrats", un libro quasi interamente fatto da pagine bianche e che conta in tutto meno di 1300 parole. L'impresa, nata per gioco e per prendere in giro il Partito Democratico di Obama e Hillary, ha però ricevuto l'endorsement del presidente eletto Donald Trump e così il libro "vuoto", costituito pressoché interamente da pagine bianche, è volato subito in testa alle classifiche. L'ennesima follia targata Usa, che però fa riflettere a fondo sull'epoca che stiamo vivendo.

Il volume "Reasons to vote for Democrats: a comprehensive guide", infatti, è stato autopubblicato da Michael Knowles qualche mese fa, come riferisce il quotidiano Repubblica, e conta 266 pagine e 1285 parole in tutto. Il resto è costituito tutto da pagine bianche, un'evidente ironia nei confronti dei Democratici, gli acerrimi avversari politici presi in giro da quest'operazione. Ma queste 1300 parole (circa) cosa dicono? In pratica, oltre al titolo del libro, dei capitoli, della bibliografia e di una citazione di Tucidide, non c'è nient'altro.

Quanto basta, ai tempi d'oggi, per diventare un caso editoriale e raggiungere la vetta delle classifiche. Tant'è che dopo l'autopubblicazione per gioco di qualche mese fa, con il passaparola il testo ha venduto migliaia di copie, a cui è seguita la gara dei grandi editori americani per aggiudicarsene i diritti. Alla fine l'ha spuntata l'autorevole Simon and Schuster, una delle principali case editrici americane, che ha pubblicato un'edizione a marzo catapultando il testo fra i 500 più venduti negli Usa. A seguire, l'endorsment di Donald Trump: "Un grande libro per le vostre letture", ha scritto il presidente statunitense. E così il libro "bianco" sui democratici è arrivato fra i 30 libri più venduti da Amazon negli Usa.