Vi è mai capitato di sentir parlare di un giudice di un tribunale che ha permesso ai parenti di un imputato di decidere la pena che il colpevole avrebbe dovuto scontare? Scommettiamo di no, eppure è quello che è accaduto a Providence, Rhode Island, negli Stati Uniti, dove il giudice Frank Caprio nel corso del processo di un uomo, giudicato colpevole di una semplice infrazione del codice della strada, ha pensato bene di far stabilire la pena al figlio, Jacob, un bambino di appena 5 anni. Il giudice ha chiamato il piccolo al banco, poi l'ha fatto salire sulle sue gambe e gli ha fatto qualche domanda per… rompere il ghiaccio.

Il presidente della giuria quindi ha spiegato che il padre del bambino aveva commesso un banale reato stradale, parcheggiando la sua automobile sul lato sbagliato di una strada. L'uomo andava sanzionato per questo, ma in che modo? Il giudice ha finto di non essere in grado di prendere una decisione così ha chiesto il parere di Jacob, sottoponendogli le tre opzioni: una multa da 90 dollari, una da 30 oppure la completa assoluzione. Il piccolo ci ha riflettuto un po' su, poi ha deciso che la sanzione più equa sarebbe stata quella intermedia, da 30 dollari, scatenando le risate del giudice Caprio e di tutti i presenti, oltre che la commozione del padre.