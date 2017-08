Un giardiniere è morto e altre due persone sono rimaste ferite da uno sciame di api in una casa di Tucson, in Arizona. L’attacco è avvenuto nella mattinata di lunedì, quando i vigili del fuoco di Drexel Heights sono intervenuti nella zona dopo l’allarme dato dalle stesse persone coinvolte. Purtroppo era già tardi per il giardiniere. “L’abbiamo portato dentro, per allontanarlo dalle api. Ma è andato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo”, si legge in una dichiarazione del DHFD. Nell’attacco sono rimasti feriti un altro giardiniere e un residente. Quest’ultimo è stato portato all'ospedale di St Mary. Non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro cosa abbia scatenato la furia delle api. “Stavamo facendo il nostro lavoro, quando ci hanno attaccate. Erano così tante che sono dovuto scappare” ha detto il giardiniere sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri del Distretto di Pascua e gli agenti dello Sceriffo di Pima County.

Greg Williams, proprietario della Desert Swarm Bee Removal, il servizio di disinfestazione intervenuto dov’è avvenuta l’aggressione, ha detto che c'erano due alveari dal peso di oltre 130 kg l’uno nella zona. Secondo quanto affermano i media locali, cinque vigili del fuoco sarebbero stati punti mentre stavano aiutando le vittime, ma il DHFD ha assicurato che “stanno tutti bene". I funzionari stanno ancora cercando di determinare ciò che ha portato all'attacco dello sciame, ha riferito Tucson News Now.