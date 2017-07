Erano ormai arrivati a un punto di estremo sconforto perché non riuscivano in alcun modo a sostenere le spese mediche necessarie per curare i figli piccoli, così in un gesto estremo hanno deciso di suicidarsi insieme nella speranza che le strutture pubbliche si facciano finalmente carico dei loro figli. È la drammatica e triste storia che arriva dagli Stati Uniti, dove i due coniugi si sono tolti la vita venerdì mattina presto gettandosi insieme dal nono piano di un palazzo di 17 piani a Manhattan, New York.

I due genitori si sono gettati da una finestra di un ufficio nel quartiere Murray Hill di Manhattan, a solo un isolato di distanza dall'Empire State Building, schiantandosi sull'asfalto sottostante. Per loro inutili i successivi soccorsi medici, all'arrivo dell'ambulanza erano già morti. I due , un uomo di 53 anni e una donna di 50 anni , hanno lasciato un lunga nota in cui hanno spiegato i motivi del gesto chiedendo al contempo che qualcuno si faccia carico dei figli malati.

"Abbiamo avuto una vita meravigliosa ma i nostri bambini hanno entrambi problemi medici e noi non possiamo più permetterci l'assistenza sanitaria" hanno scritto nella lettera di addio, aggiungendo: "I nostri bambini sono al piano di sopra, vi preghiamo di prendervi cura di loro". La tragica vicenda della coppia arriva in un momento di massimo dibattito nazionale in Usa sulla riforma sanitaria con i repubblicani battuti ancora un voltala Senato per l'abolizione dell'Obamacare