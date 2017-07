Tragedia a Long Island, negli Stati Uniti, dove due gemellini di appena tre anni sono stati trovati senza vita nella piscina di una casa. Sono stati proprio i genitori dei piccoli, proprietari dell'abitazione, a chiamare la polizia della contea di Suffolk segnalando che Nicholas Aurilia e il fratellino Anthony erano in fin di vita dopo essere caduti in acqua ed esserci rimasti per diversi minuti prima che qualcuno li trovasse.

Sul posto si è precipitata anche un'ambulanza: i medici hanno fatto di tutto per rianimare i due bimbi, ma ogni tentativo purtroppo si è rivelato inutile. I piccoli purtroppo sono morti annegati. Secondo quanto ha riportato il New York Post i due bambini sarebbero scivolati in acqua mentre la madre e il padre si erano addormentati. Secondo le autorità locali non ci sarebbero dubbi sul fatto che si è trattato di una tragica fatalità, e che sicuramente non si è trattato di un duplice omicidio. I coniugi Aulilia hanno anche un altro figlio di 5 anni che fortunatamente non è stato coinvolto dalla tragedia, che ha profondamente scioccato tutta la comunità di Long Island.