Da tempo nei corridoi della scuola Rocky Mount Prep, in North Carolina, si diceva che la giovane professoressa di matematica avesse dei rapporti sessuali con alcuni suoi alunni minorenni, ma solo dopo molti mesi la ragazza è stata definitivamente smascherata. Così, la venticinquenne Erin Elizabeth McAuliffe alla fine è stata scoperta e cacciata dalla scuola, nonché denunciata alle autorità. Secondo quanto si apprende, la giovane aveva rapporti sessuali con tre suoi studenti minorenni, uno di 16 e gli altri di 17 anni. Inizialmente aveva creduto di farla franca, le storie ormai duravano da un po' e nessuno era ancora riuscito a scoprirli. Poi i pettegolezzi hanno iniziato a rincorrersi, le voci a girare, e la scuola ha deciso di andare a fondo della vicenda, per capire se dietro quelle dicerie ci fosse una verità nascosta. E così, dopo molti mesi, la docente di matematica è stata scoperta e la scuola l'ha immediatamente licenziata in tronco e denunciata. In seguito, gli investigatori hanno interrogato a tappeto studenti e personale scolastico raccogliendo tutte le prove determinati che hanno infine portato all'arresto di Erin Elizabeth McAuliffe:la professoressa, che vive da sola con un cane e un gatto, è stata portata in carcere con l'accusa di aver intrattenuto relazioni sessuali con studenti minorenni e attualmente la cauzione risulta fissata a 20mila dollari. Lunedì prossimo, 12 giugno, avrà luogo il processo.