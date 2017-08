E' di due morti, un disperso e nove feriti – tre dei quali gravi – il bilancio ancora provvisorio avvenuta ieri nella Minnehaha Academy's Upper School, istituto privato cristiano di Minneapolis, negli Stati Uniti, mentre alcuni operai stavano lavorando all'impianto del gas. La deflagrazione, che ha causato il crollo di una parte dell'edificio innescando un incendio che i pompieri hanno domato dopo oltre un'ora, avrebbe avuto conseguenze estremamente più gravi se fosse avvenuta durante il periodo scolastico, dal momento che la struttura è frequentata da centinaia di studenti: ieri mattina, invece, per fortuna c'erano solo pochi ragazzi sparsi tra palestra e campo.

Entrambe le vittime erano dipendenti della scuola: almeno settecento persone si sono radunate per ricordarle nella cappella del campus. Ruth Berg, 47 anni, è stata estratta dalle macerie intorno alle 14.45: definita da tutti, personale e studenti, come una persona amabile, lavorava da 17 anni come receptionist e tra qualche mese si sarebbe dovuta sposare. Il corpo di John Carlson, 81enne custode dell'istituto, è stato invece trovato svariate ore dopo. Dopo essere stato un alunno della scuola, vi era tornato come dipendente. Nel frattempo, mentre si continua a scavare per recuperare l'operaio che risulta disperso, è stata aperta un'inchiesta per appurare eventuali responsabilità sulla tragedia.