L’ultima cosa che ha fatto in vita è stata entrare nel bagno di quel supermercato Walmart di Sand Springs, in Oklahoma, negli Usa. E’ lì che Katherine Caraway, 29 anni, è stata trovata cadavere. Tuttavia la scoperta è stata fatta tre giorni dopo che le telecamere di sicurezza aveva registrato il suo ingresso nei bagni dove il personale aveva messo un cartello di divieto. Da lì non è più uscita.

Secondo il capitano Todd Enzbrenner della polizia di Sand Springs, i dipendenti del negozio durante il fine settimana hanno appurato che la porta del bagno era rotta e per questo vi hanno appesa un cartello un "fuori servizio" all’esterno. Solo lunedì, quando i lavoratori intervenuti per la manutenzione sono andati a ispezionare la porta bloccata, è stato fatta la drammatica scoperta. "Ora stiamo aspettando che l’autopsia determini le cause esatte della morte" ha detto Enzbrenner. Le autorità si chiedono anche perché Caraway, che viveva a quasi 100 km di distanza, a Muskogee, fosse a Sand Springs. La sua famiglia, che vive in Texas, ha detto alla polizia che non la figlia non aveva alcun collegamento conosciuto con quella zona. Secondo quanto riportano i media, sul corpo di Katherine non sarebbero stati trovati segni di violenza, quindi presumibilmente potrebbe trattarsi di morte naturale.

In una dichiarazione, Walmart ha dichiarato: "Siamo rattristati per questa storia. Non sappiamo ancora con certezza cosa sia accaduto, ma stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine locali per fornire le informazioni utili al caso. Poiché c’è un'indagine in corso, possiamo solo riferire con loro per ulteriori informazioni. " Secondo Enzbrenner, potrebbe essere necessarie parecchie settimane per la divulgazione ufficiale dei test di tossicologia.