Barbara Rogers, una donna di quarantadue anni, ha sparato alla testa il suo compagno, il trentaduenne Steven Mineo, e dopo averlo ucciso ha chiamato la polizia. Il delitto si è consumato sabato nell’appartamento della coppia a Coolbaugh Township, circa 100 miglia a nord di Philadelphia, in Pennsylvania. All’arrivo della polizia la donna è stata fermata con l’accusa di omicidio ma lei, secondo quanto si legge sui media locali, si è difesa dicendo che era stato Steven a chiederle di ucciderlo. A quanto pare il giovane non sapeva più come liberarsi da una “setta” di cui faceva parte. Erano ormai troppi gli incubi e i problemi che affollavano la sua mente, tanti da spingerlo – secondo la versione della donna – a chiedere a lei appunto di mettere fine alle sue preoccupazioni.

In corso le indagini – Le forze dell'ordine, che hanno sequestrato una pistola Glock calibro 45 trovata accanto al cadavere e una pistola e un fucile rinvenuti all'interno e all'esterno della casa, dovranno verificare la versione della donna e compiere altre indagini per capire se dietro la morte di Steven possano esserci altre eventuali responsabilità, oltre a quelle della sua fidanzata che l'ha ucciso materialmente. “Tenete gli occhi aperti – è intanto emerso che scriveva l’uomo il 3 luglio su Facebook – Ogni anno intorno a quest'ora del 4 luglio vedo molta attività di Ufo. Oggetti volanti non identificati, e non mi riferisco ai fuochi artificiali”. E ancora, mentre guardava “Resident Evil: Vendetta” scriveva: “Questi film apocalittici ti danno sempre una visione di quello che sta per arrivare”. Non sono state fornite per il momento informazioni in merito a questo “culto” a cui apparteneva Steven.