in foto: Jane Egle, 59 anni (Facebook).

Sbranata viva da uno dei suoi cani. È morta così, nella sua casa in North Carolina, Jane Egle, 59 anni e madre di tre figli. Sul suo corpo senza vita sono stati ritrovati numerosi morsi. Ad ucciderla, uno dei sette esemplari di Boerboel con cui la donna viveva e che addestrava anche per altre famiglie. È successo all'inizio della scorsa settimana: a dare l'allarme sono stati i suoi vicini di casa, nella contea di Buncombe, che avevano segnalato alla polizia locale la presenza di un cane aggressivo. Quando gli agenti sono arrivati nel luogo indicato, hanno trovato l'animale fuori di sé. "Non riuscivamo ad entrare per soccorrere la padrona – ha raccontato alla stampa locale la portavoce dello sceriffo -. Avevamo paura che potesse colpire anche i nostri uomini, non ci faceva passare. Abbiamo dovuto immobilizzarlo e poi ucciderlo".

Una volta entrati nell'appartamento, la scena che si sono trovati davanti era delle più raccapriccianti. Jane era riversa sul pavimento in una pozza di sangue con numerose ferite lungo tutto il corpo. Inutile si è rivelata la corsa in ospedale, dove i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Si attendono ora i risultati dell'autopsia per chiarire le cause della morte. Stando ad alcune testimonianze dei parenti della vittima, non era la prima volta che il cane in questione si dimostrasse particolarmente aggressivo. Ma Jane amava, nonostante il loro temperamento, quegli animali. In casa ne aveva ben sette, li accudiva e ammaestrava, facendoli giocare anche con i suoi figli. Molte sono le testimonianze del suo affetto per i Boerboel che i suoi amici hanno postato nelle ultime ore sui social network.

Tuttavia, gli altri cani della donna sono stati trasferiti dall'Animal Services Division all'Asheville Humane Society, dove sono stati sottoposti a un'analisi del comportamento che ha messo in luce la loro pericolosità. "Non possono rientrare a far parte della comunità – ha detto Meredith Riddick -. Sono pericolosi a tal punto che stiamo valutando come effettuare l'eutanasia senza mettere a rischio il nostro personale".