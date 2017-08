Ha fermato come tutte le mattina la macchina nel parcheggio di fronte il suo ufficio intorno alle 07:30 ed è andata a lavoro. Dopo otto ore, ha scoperto di aver dimenticato in auto la sua bambina, di soli 15 mesi di vita. Ma, purtroppo, era troppo tardi: la piccola, infatti, rimasta sotto il sole cocente per tutto il giorno, era già priva di sensi ed è stata dichiarata morta poco dopo. È successo a Mason, a pochi passi da Cincinnati, in Ohio, Stati Uniti, mercoledì 23 agosto. È stata proprio la donna ad allertare i soccorsi dopo essersi resa conto di questa dimenticanza che è stata fatale per sua figlia.

Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, hanno trovato la piccola sul sedile posteriore dell'auto già senza vita. Anche se solo i risultati dell'autopsia sul corpo della bimba potranno chiarirne le cause del decesso, per gli investigatori non c'è dubbio che la tragedia si sia verificata a causa delle alte temperature registrate in tutto il Paese nei giorni scorsi. "Anche se non c'è il caldo torrido di inizio estate, tuttavia il termometro sale vertiginosamente in macchina, soprattutto se questa viene lasciata sotto al sole per tutto il giorno. E, di certo, una bambina di 15 mesi è più suscettibile di un adulto in queste situazioni", ha dichiarato alla stampa locale Boyle Burke, a capo del gruppo investigativo che si occupa del caso. "I genitori devono fare molta attenzione – ha rincarato la dose – perché si tratta di tragedie evitabili". Per il momento, non è ancora chiaro se la madre sarà incriminata e con quali accuse.

I casi di decessi di bambini per colpi di calore perché dimenticati in auto dai loro genitori sta diventando un fenomeno sempre più diffuso negli Stati Uniti. Soltanto il mese scorso a Phoenix, due bambine sono morte a 24 ore di distanza l'una dall'altra in questo modo. Ma si tratta di episodi molto comuni anche nel nostro Paese, come quello di un bambino di sei anni di Scandiano, lasciato in auto sotto al sole nel parcheggio di un supermercato e miracolosamente salvato dalla polizia. Meno fortuna ha avuto ad Arezzo la piccola Tamara, un anno e mezzo, lasciata per sei ore dalla mamma nell'abitacolo della sua auto e deceduta a causa di un arresto cardiaco.